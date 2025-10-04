AGI - E' degenerata nel pomeriggio di sabato 4 ottobre la manifestazione nazionale a Roma per Gaza e la Palestina. la tensione si è raggiunta nel centro città, a Santa Maria Maggiore, quando dal corteo si è staccato un gruppo di black block che la polizia ha fronteggiato con lacrimogeni e idranti. Momenti di tensione si erano registrati poco prima tra via Labicana e via Merulana quando la coda del corteo, con diverse persone incappucciate, ha tentato di forzare il varco di sicurezza verso piazza Vittorio ma, di fronte al muro degli agenti in tenuta antisommossa e a una camionetta con idranti, ha fatto retromarcia proseguendo lungo il percorso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La sequenza della guerriglia in pieno centro a Roma