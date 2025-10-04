La scuola luogo di memoria e di vita | il Giubileo degli studenti

La scuola non è soltanto un luogo di lezioni e verifiche. È anche un laboratorio di vita, dove si impara a conoscere se stessi e gli altri. Il Giubileo della scuola ha voluto ricordarlo, riunendo studenti, insegnanti e religiosi in un percorso di canti, musica e parole, iniziato davanti al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it