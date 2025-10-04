la sceneggiatrice di supergirl ha regalato alcune informazioni importanti ai fan

Mentre l’Universo DC prende forma, James Gunn, co-direttore dei DC Studios, ha sottolineato l’importanza della varietà nei toni e nei mood dei film, cercando di evitare una situazione in cui tutti i progetti debbano attenersi a uno stile omogeneo. Adottando un approccio simile a quello dei fumetti, i DC Studios immaginano che ogni film e serie TV abbia un proprio stile, che li distingua da ciò che li ha preceduti. Finora, la strategia ha dato i suoi frutti, con Superman e Peacemaker che hanno ottenuto il plauso della critica. I fan sono molto curiosi di vedere cosa succederà in futuro, e sembra che Supergirl cambierà le carte in tavola anche per quanto riguarda il tono. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

