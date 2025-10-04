La scaletta del concerto di Olly allo stadio stadio Luigi Ferraris di Genova | l’ordine delle canzoni

Stasera e domani, 4 e 5 ottobre Olly si esibirà nella sua città, allo Stadium di Genova, dove assieme a Juli terrà in scaletta canzoni come Balorda Nostalgia, Depresso fortunato, Devastante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - concerto

La scaletta del concerto 2025 di Cesare Cremonini allo stadio Olimpico: l’ordine delle canzoni a Torino

Ultimo in concerto allo Stadio Olimpico: la scaletta delle canzoni

La scaletta del concerto di Marco Mengoni 2025: uno show tra pop e tragedia greca. Come arrivare a San Siro

Umberto Tozzi, le canzoni in scaletta del concerto di Napoli - facebook.com Vai su Facebook

La scaletta del concerto #Pinoè, stasera in prima serata su Rai 1. L'ordine di apparizione e le canzoni che canteranno Elodie, Giorgia, Mahmood, Emma, Noemi, Diodato, Clementino, Raf, Salmo, Elisa, Alex Britti, Enzo Avitabile, Serena Brancale e tanti altri. (D - X Vai su X

La scaletta del concerto di Olly allo stadio stadio Luigi Ferraris di Genova: l’ordine delle canzoni - Stasera e domani, 4 e 5 ottobre Olly si esibirà nella sua città, allo Stadium di Genova, dove assieme a Juli terrà in scaletta canzoni come Balorda ... Come scrive fanpage.it

Olly, stasera e domenica concerti alla Fiumara: “Passo oltre le critiche social e resto con i piedi per terra” - Il vincitore di Sanremo Olly pronto ai due live di stasera e domenica alla Fiumara: “Ho rifiutato San Siro, a giugno il mio primo stadio sarà il Ferraris” ... Segnala ilsecoloxix.it