È arrivato finalmente il momento di esordire in campionato per l’Umana San Giobbe, addirittura alla terza giornata di stagione regolare. Dopo il rinvio del primo match contro la Luiss a Roma, a causa della convocazione al mondiale under 23 di basket 3x3 di Gravaghi e del capitolino Salvioni, e del turno di riposo che i Bulls hanno dovuto osservare al secondo turno, la squadra di coach Nicolas Zanco affronta il suo primo match ufficiale al PalaTenda di Piombino: palla a due domani alle 18; Chiarugi di Pontedera, Lilli di Ladispoli (Rm) e Montano di Monteriggioni gli arbitri dell’incontro. In casa San Giobbe sarà ancora fuori dai giochi Molinaro a causa di un’ernia cervicale, così come Chappelli che deve scontare una giornata di squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La San Giobbe è pronta all’esordio. Domani sfida al PalaTenda di Piombino