La San Giobbe è pronta all’esordio Domani sfida al PalaTenda di Piombino
È arrivato finalmente il momento di esordire in campionato per l’Umana San Giobbe, addirittura alla terza giornata di stagione regolare. Dopo il rinvio del primo match contro la Luiss a Roma, a causa della convocazione al mondiale under 23 di basket 3x3 di Gravaghi e del capitolino Salvioni, e del turno di riposo che i Bulls hanno dovuto osservare al secondo turno, la squadra di coach Nicolas Zanco affronta il suo primo match ufficiale al PalaTenda di Piombino: palla a due domani alle 18; Chiarugi di Pontedera, Lilli di Ladispoli (Rm) e Montano di Monteriggioni gli arbitri dell’incontro. In casa San Giobbe sarà ancora fuori dai giochi Molinaro a causa di un’ernia cervicale, così come Chappelli che deve scontare una giornata di squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giobbe - pronta
Il Festival Francescano entra nel vivo: oggi concerto con Leo Gassmann e Francesco. Locane. Poi Giobbe Covatta. - facebook.com Vai su Facebook
Basket serie A2. La San Giobbe Chiusi pronta al campionato - È un inizio coN Il botto, sullo storico parquet di una delle avversarie più prestigiose della categoria, la ... Segnala lanazione.it
San Giobbe pronta a tornare in campo Domani trasferta sul parquet di Desio - È già il momento di tornare in campo, domani sera è in programma la seconda giornata della fase a orologio. Riporta lanazione.it