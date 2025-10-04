La Samb cerca punti in Sardegna Out Dalmazzi Palladini non cambia

La Samb a Sassari alla ricerca del tris. Dopo le due vittorie consecutive con Perugia e Juventus Next Gen, Eusepi e compagni sbarcano in Sardegna con fieri propositi. Rinfrancati da risultati e prestazioni, i rossoblù hanno come obiettivo anche quello di fare bene contro una Torres affamata di punti e reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima tra le mura amiche ad opera dell’ Ascoli. Palladini confermerà gli uomini e lo schema tattico, il 4-3-3, adottato nelle ultime due partite e che ha dato buoni frutti. Mancherà Dalmazzi ancora out per il malanno alla pianta del piede. E quindi tutto come sabato scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

