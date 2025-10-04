La sagoma di un drone su un F-35 olandese | torna la tradizione dei kill score dei piloti da caccia
La sagoma di un piccolo drone disegnata sotto l’abitacolo di un caccia multiruolo F-35 della Koninklijke Luchtmacht, la Regia Aeronautica Militare dei Paesi Bassi, è la conferma dell’abbattimento di un drone russo nei cieli della Polonia? Il fatto che un F-35A Lightning II del 313° squadrone “ Tiger ” dell’aeronautica olandese abbia esibito il suo primo “ kill mark ” o “ kill score ” di un misterioso drone ha spinto gli analisti a ipotizzate che la marcatura della “vittoria” sia strettamente collegata all’intercettazione e conseguente abbattimento di uno degli UAV che hanno violato lo spazio aereo della Nato durante l’incursione che ha interessato i cieli della Polonia nella notte del 9 settembre 2025. 🔗 Leggi su It.insideover.com
