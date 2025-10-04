La rivoluzione del linguaggio | così l’IA rende naturali le conversazioni globali

Panorama.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A nessuno piace sembrare un robot, tantomeno esprimersi come uno di loro. Eppure, è l’effetto straniante che si prova accendendo un traduttore automatico, uno di quegli aggeggini che riconoscono le nostre parole e le trasformano in una lingua sconosciuta o poco familiare. Si mettono a blaterare con un tono elettronico, permettendoci di comunicare con una persona straniera o farci comprendere in un Paese lontano. Qualcosa, però, sta cambiando. Non dobbiamo più sentirci la brutta copia poliglotta di Siri o di Alexa. Sul mercato è arrivato un oggetto che, grazie all’Intelligenza artificiale, non usa un timbro e una tonalità standard: cattura la nostra voce, unica come un’impronta digitale, e la riproduce in maniera fedele. 🔗 Leggi su Panorama.it

