A nessuno piace sembrare un robot, tantomeno esprimersi come uno di loro. Eppure, è l’effetto straniante che si prova accendendo un traduttore automatico, uno di quegli aggeggini che riconoscono le nostre parole e le trasformano in una lingua sconosciuta o poco familiare. Si mettono a blaterare con un tono elettronico, permettendoci di comunicare con una persona straniera o farci comprendere in un Paese lontano. Qualcosa, però, sta cambiando. Non dobbiamo più sentirci la brutta copia poliglotta di Siri o di Alexa. Sul mercato è arrivato un oggetto che, grazie all’Intelligenza artificiale, non usa un timbro e una tonalità standard: cattura la nostra voce, unica come un’impronta digitale, e la riproduce in maniera fedele. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La rivoluzione del linguaggio: così l’IA rende naturali le conversazioni globali