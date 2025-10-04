La riviera non va in letargo spiagge aperte fino a novembre
Cesenatico, 4 ottobre 2025 – Al mare anche in autunno. Sono molti i balneari che hanno deciso di tenere aperta l’attività anche nel mese di ottobre o sino al primo fine settimana di novembre, che coincide con la sagra “ Il Pesce fa Festa ”. È un atto di fede, perché tutto in questo periodo dipende dal meteo. Se c’è il sole, infatti, si lavora bene con la caffetteria, gli aperitivi ed i pranzi di pesce, con molti lidi che registrano i tavoli esauriti e i clienti che si rilassano su sdraio e lettini. Ma se piove è un disastro, perché si hanno soltanto delle spese e dei disagi. È dunque una scommessa, anche perché i balneari, per rimanere aperti, devono organizzarsi per tempo con i dipendenti ed i fornitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
