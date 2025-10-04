La rivalità con Maria De Filippi? Non c’è La sfida è tra reti | Milly Carlucci su Ballando con le Stelle e la sconfitta all’auditel con Tu Si Que Vales ah il pubblico e i suoi misteri…

“ Mi viene da ridere che si possa considerare il nostro risultato meno di un successo. Il 23,1% o il 24% sono dati ottimi, visto che la prima serata di Rai1 ha toccato anche il 12%. I giovani sono con noi, la prova è l’incredibile risultato social”: parla così Milly Carlucci e lo fa con Repubblica. Perché la prima puntata del suo Ballando con Le Stelle ha perso la sfida allauditel con Tu Si Que Vales, la ‘corazzata’ di Maria De Filippi su Canale5 che ha tenuto davanti alla tv 4.025.000 spettatori pari al 28,54% di share. “Non mi sono mai considerata in una gara podistica. Il mondo del sabato sera ha pubblici diversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

