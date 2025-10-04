La risposta della Giunta | | Andremo in Cassazione per fare chiarezza

"In questi mesi gli Uffici sono stati impegnati in un’istruttoria seria e scrupolosa per capire se vi fossero fondati motivi per non ricorrere in Cassazione, ma tutti i pareri sono concordi: il ricorso è fondato e doveroso. Pur non potendo prescindere per ragioni ovvie e legali dalla norma, continueremo a rapportarci in maniera dialogante e costruttiva". Lo scrive la giunta di Marcello Moretti (foto), spiegando poi che la richiesta dell’ Imu viene fatta in base all’uso che vien fatto degli immobili: "Non si evince un legame diretto tra la proprietà, la Parrocchia, e le realtà che li utilizzano, in base ai loro statuti e all’interpretazione della norma vigente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

