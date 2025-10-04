Fontivegge continua il percorso per provare a voltare pagina. La Giunta comunale di Perugia ha infatti approvato l’adesione alla rete regionale per la realizzazione di un nuovo campus formativo dedicato alle professioni creative e tecnologiche. Un progetto che non è solo edilizio, ma soprattutto sociale e culturale: l’idea è di trasformare un’area difficile in un polo di attrazione per studenti, insegnanti e imprese. Il campus sorgerà tra Fontivegge e Piscille, zone già segnate da importanti interventi di riqualificazione negli ultimi anni. Qui sono attivi l’Itt “Alessandro Volta” e l’Its Umbria Academy (nella foto), che già oggi offrono percorsi di formazione avanzata nella grafica e nelle nuove tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “risalita“ di Fontivegge . Un campus per rinascere con tecnologia e creatività