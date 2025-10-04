La ribellione contro l’autostrada nessuno vuole la Bergamo-Treviglio | Devasterà l’ambiente

Treviglio (Bergamo), 4 ottobre 2025 – Continua a far discutere il progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio, il tracciato di 16 chilometri che si svilupperà per lo più in trincea e galleria, connettendo la Tangenziale Sud di Bergamo con la Ss 11 a Treviglio. L’ultima novità riguarda le critiche all’opera espresse dai gruppi di minoranza dei Comuni di Treviglio, Dalmine e Boltiere, le uniche amministrazioni favorevoli all’opera sulle undici i cui paesi saranno attraversati dalla grande infrastruttura. La capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Treviglio, Matilde Tura, non risparmia critiche ad Autostrade bergamasche, la società proponente la realizzazione dell’autostrada: “Hanno ricevuto 146 milioni di euro della Regione e non hanno avuto nessuna attenzione per le mitigazioni ambientali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ribellione contro l’autostrada, nessuno vuole la Bergamo-Treviglio: “Devasterà l’ambiente”

