La Reyer femminile batte Battipaglia nella prima giornata di campionato

Veneziatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buona la prima per la Reyer Venezia femminile che nell'esordio in campionato supera la O.ME.P.S Battipaglia per 74-50. Una gara a due facce per le orogranata, che nel primo tempo faticano a trovare ritmo e finiscono anche sotto di dodici punti, ma nella ripresa cambiano atteggiamento alzando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reyer - femminile

Ripartono gli allenamenti della Reyer femminile: «Un gruppo speciale»

La stagione della Reyer femminile si apre con la sfida alla Stella Rossa di Belgrado

Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025

La Reyer femminile batte Battipaglia nella prima giornata di campionato - Esordio in orogranata per la statunitense Kaila Charles arrivata dalla Wnba ... Scrive veneziatoday.it

Basket femminile, al via la Serie A1 col tradizionale ‘Opening day’. Schio sfida la neo-promossa Roseto, la Reyer Venezia affronta Battipaglia - A circa una settimana di distanza dalla Supercoppa Italiana, la Serie A1 di basket femminile inaugura la stagione 2025- Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Reyer Femminile Batte Battipaglia