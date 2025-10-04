La Regione Lazio recupera 10 alloggi Ater per consegnarli alle forze dell' ordine
Dieci alloggi Ater di Roma verranno utilizzati dal ministero dell'Interno come foresterie per le forze dell'ordine. La decisione è stata presa tramite un protocollo d'intesa tra Regione Lazio e ministero, in attuazione di un progetto pilota. Alloggi Ater per la poliziaA finanziare l'operazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Riqualificazione del litorale: Fiumicino tra i comuni finanziati dalla regione Lazio
La Camera di Commercio di Roma , in collaborazione con la Regione Lazio, seleziona fino a 20 realtà innovative del territorio per partecipare a "Maker Faire Rome 2025 – The European Edition", in programma dal 17 al 19 ottobre 2025 al Gazometro Ostien
Regione Lazio potenzia il supporto alle startup con nuove misure di venture capital, favorendo investimenti, crescita e competitività internazionale
Lazio, 60 milioni per la gestione dei rifiuti: coinvolti anche i comuni del litorale - Tre delibere per ridisegnare il ciclo dei rifiuti: più differenziata, nuovi impianti e fondi UE per accelerare l’economia circolare ... Si legge su ilfaroonline.it
Dispersione scolastica: Lazio tra le regioni più virtuose, Sud in affanno - Nel 2025 il tasso di abbandono nella regione scende sotto la media nazionale. Segnala rainews.it