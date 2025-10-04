Lasciati a piedi. Contratto scaduto il 30 settembre per gli “Agenti di rete“, figure educative fondamentali per accogliere e attivare percorsi di reinserimento sociale dei detenuti. La prima a sollevare il problema, la UilPa-Polizia penitenziaria, col suo presidente lombardo Domenico Benemia (nella foto), in servizio proprio a Monza. "Apprendiamo con rammarico che in tutta la Lombardia sono scaduti i contratti. Un danno incalcolabile, per le persone detenute che si vedranno privati del completamento del loro percorso di reinserimento sociale esterno. Inoltre questi preziosi operatorieducatori rivolgono specifiche attenzioni ai detenuti dimittendi, coloro che sono vicini alla scarcerazione, per la costruzione di progetti di inclusione sociale, e ai detenuti stranieri, per i quali si favorisce l’attivazione di una specifica rete territoriale e istituzionale (consolati, questura, associazioni culturali, comunità degli stranieri sul territorio) che possa favorire percorsi di ricostruzione della storia migratoria, di consapevolezza sulle prospettive di permanenza sul territorio nazionale al termine della pena e di emersione dall’irregolarità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "La Regione deve pagare, ci servono"