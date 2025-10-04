La Regione deve pagare ci servono
Lasciati a piedi. Contratto scaduto il 30 settembre per gli “Agenti di rete“, figure educative fondamentali per accogliere e attivare percorsi di reinserimento sociale dei detenuti. La prima a sollevare il problema, la UilPa-Polizia penitenziaria, col suo presidente lombardo Domenico Benemia (nella foto), in servizio proprio a Monza. "Apprendiamo con rammarico che in tutta la Lombardia sono scaduti i contratti. Un danno incalcolabile, per le persone detenute che si vedranno privati del completamento del loro percorso di reinserimento sociale esterno. Inoltre questi preziosi operatorieducatori rivolgono specifiche attenzioni ai detenuti dimittendi, coloro che sono vicini alla scarcerazione, per la costruzione di progetti di inclusione sociale, e ai detenuti stranieri, per i quali si favorisce l’attivazione di una specifica rete territoriale e istituzionale (consolati, questura, associazioni culturali, comunità degli stranieri sul territorio) che possa favorire percorsi di ricostruzione della storia migratoria, di consapevolezza sulle prospettive di permanenza sul territorio nazionale al termine della pena e di emersione dall’irregolarità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: regione - deve
Elisoccorso, Tagliaferri (FdI): «Gratitudine immensa, ma la Regione può e deve fare di più»
Martella (Pd): «Sapremo parlare ai veneti, la regione deve tornare attrattiva per i giovani»
Turismo, Pestelli (FdI): "I dati sono negativi, la Regione deve investire sul brand Romagna"
Il vicepresidente della Regione prosegue sulla sua linea. E, ai nostri microfoni, chiude le porte al sindaco: "E' lui che deve chiedermi scusa". IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Auto distrutta da un cinghiale, la Regione deve pagare i danni: la sentenza della Cassazione - L’auto che viene distrutta da un animale selvatico, sbucato fuori all’improvviso dalla boscaglia che costeggia la strada, oppure, come è successo spesso nella Capitale, intento a passeggiare in città. Segnala ilmessaggero.it
Se un cinghiale distrugge l’auto la Regione deve pagare i danni, lo dice la Cassazione - Era il 27 luglio 2008 quando un automobilista si trovava a percorrere via Benedello, nel comune di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Si legge su blitzquotidiano.it