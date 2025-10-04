La Reggiana conquista il derby con il Cesena | prima vittoria esterna

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 – È la Reggiana a cantare ‘Romagna mia’. La squadra di Dionigi conquista il derby col Cesena e mette a referto la prima vittoria esterna di questo campionato. I granata erano andati sotto nel punteggio dopo appena 15’ subendo un’incursione di Ciervo (tiro dal limite leggermente deviato), ma la reazione non si è fatta attendere ed è stata addirittura doppia. Spettacolari e straripanti le azioni che hanno segnato il match, la prima ispirata da Marras che si è fatto 30 metri palla al piede e poi ha triangolato con Girma, servendo poi l’assist per il gol di Tavsan (ex fischiatissimo al secondo centro con la nuova squadra). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

