La Rap e i cestini stradali | In via Nino Bixio è il degrado nonostante la pubblicità sulla pulizia
La Rap ha da poco pubblicizzato la collocazione di cestini sui marciapiedi della città, ma contemporaneamente quei pochi presenti li ricopre con sacchi di plastica. . 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: cestini - stradali
Un nostro lettore sorprende una donna a gettare sacchetti di rifiuti nei cestini stradali: "Spero la polizia locale la sanzioni"
Amia comunica che a Verona potrebbero verificarsi ritardi e mancati turni di raccolta e ritiro dei rifiuti sia nel servizio porta a porta, sia in quello dei cassonetti e dei cestini stradali. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Cestò, nei 18mila cestini stradali partita l’installazione dei posacenere https://ift.tt/j1PHiXT - X Vai su X
Palermo, al via la collocazione dei nuovi cestini gettacarte - La fornitura con posa in opera prevede due diverse tipologie di cestini, di cui 1. Si legge su livesicilia.it
Rap, al via raccolta differenziata in centro storico Palermo - Monte di Pietà, il servizio di raccolta differenziata con modalità porta a porta per le utenze ... Lo riporta ansa.it