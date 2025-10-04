La Rai celebra Fiumicino nel podcast RPS – Cucina Stellata Made in Italy

Fiumicino, 4 ottobre 2025 – Venerdì 3 ottobre sulla piattaforma Rai ha preso il via il podcast RPS dedicato ad un’eccellenza: la Cucina Stellata made in Italy. Un progetto in otto puntate nato dalla penna di Serena Fauttilli, giornalista e imprenditrice agricola, che si articola come un viaggio culinario e sensoriale per individuare e virtualmente assaporare la qualità dei prodotti Made in Italy e arrivare a conoscere i Mentori, i Maestri, gli Artisti del buon gusto, i loro diversi percorsi e le loro creazioni. Si parte dal Lazio per poi girare tutte le altre regioni Italiane. Famosi Chef racconteranno della loro Cucina, dei loro prodotti e del loro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it