La rabbia dei comitati | Sacca e Crocetta problemi noti a tutti ma istituzioni impotenti
di Valentina Reggiani "Cosa è andato in scena mercoledì sera alla palazzina Pucci? La resa e una chiara rappresentazione di impotenza delle istituzioni". E’ l’amaro commento di Camillo Po (‘Rione ‘Sacca’) relativamente al Consiglio del Quartiere 2, che vedeva come tema centrale quello della sicurezza e quindi di confronto con le istituzioni locali. I problemi nella zona sono noti da tempo, radicati nel tessuto sociale; i residenti non vogliono arrendersi a questa situazione di degrado, chiedono risposte e interventi mirati. "La rappresentazione è terminata senza applausi e con la consapevolezza dei partecipanti di una clamorosa resa delle istituzioni locali alla drammatica situazione cittadina – commenta Po –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
