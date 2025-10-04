Sono stati loro, gli studenti, moltissimi e giovanissimi, i protagonisti della mobilitazione scaturita dallo sciopero generale nazionale indetto ieri da Cgil e Usb a sostegno di Gaza e della Flotilla. Oltre settemila persone hanno sfilato per la città, partendo da piazza del Popolo dirette alla Darsena, dove i manifestanti sono arrivati poco prima di mezzogiorno. Tutto è filato liscio, anche se all’arrivo un centinaio di loro si è distaccato, formando un minicorteo che ha tentato prima di arrivare in stazione, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine e dal passaggio a livello abbassato, poi ha bloccato in via Darsena, fermando il traffico, infine si è diretto al ponte mobile dove tutti si sono seduti per terra per un’ora fino a circa le 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La protesta in città. L’onda dei settemila: "Una piazza così solo per Berlinguer"