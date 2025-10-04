La Promessa trame settimanali dal 4 al 10 ottobre | Jana aspetta un figlio Cruz la aggredisce verbalmente

Superguidatv.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 4 al 10 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo una rivelazione di Jana. La giovane dirà a Manuel di aspettare un figlio, una notizia che – sebbene riempia di gioia il marchesino – finirà per scatenare l’ira di Cruz.  Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni La Promessa: Jana è incinta. Jana confida a Manuel di aspettare un figlio. La notizia rende felice il marchesino, ma fa infuriare Cruz. La marchesa – una volta scoperto che Jana è incinta – si scaglia contro di lei, accusandola di essere rimasta incinta prima del matrimonio, un gesto che potrebbe infangare ancora di più il buon nome della sua famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la promessa trame settimanali dal 4 al 10 ottobre jana aspetta un figlio cruz la aggredisce verbalmente

© Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 4 al 10 ottobre: Jana aspetta un figlio, Cruz la aggredisce verbalmente

In questa notizia si parla di: promessa - trame

Trame la promessa 21-27 luglio con anticipazioni imperdibili

La Promessa, trame settimanali dal 19 al 25 luglio: Petra e Martina gridano vendetta, Ayala in pericolo?

La Promessa, trame settimanali dal 26 luglio al 1 agosto: Jana fa fatica ad accettare il nuovo status sociale

promessa trame settimanali 4La Promessa, trame settimanali dal 4 al 10 ottobre: Jana aspetta un figlio, Cruz la aggredisce verbalmente - Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate La Promessa, in onda dal 4 al 10 ottobre su Rete 4. Secondo superguidatv.it

promessa trame settimanali 4La Promessa ottobre 2025, trame e anticipazioni - La Promessa a ottobre 2025: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. Segnala tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Trame Settimanali 4