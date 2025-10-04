La Promessa trame settimanali dal 4 al 10 ottobre | Jana aspetta un figlio Cruz la aggredisce verbalmente
Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 4 al 10 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo una rivelazione di Jana. La giovane dirà a Manuel di aspettare un figlio, una notizia che – sebbene riempia di gioia il marchesino – finirà per scatenare l’ira di Cruz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni La Promessa: Jana è incinta. Jana confida a Manuel di aspettare un figlio. La notizia rende felice il marchesino, ma fa infuriare Cruz. La marchesa – una volta scoperto che Jana è incinta – si scaglia contro di lei, accusandola di essere rimasta incinta prima del matrimonio, un gesto che potrebbe infangare ancora di più il buon nome della sua famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
