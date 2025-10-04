La Promessa Anticipazioni Spagnole | Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso ecco come e perché

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz e Don Alonso cercheranno di imbrogliare Martina per risolvere la crisi economica in cui sono finiti. Ma perché? Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché

