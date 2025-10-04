La Promessa anticipazioni 5 ottobre | Alonso nasconde un figlio segreto? Jana scopre la verità
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: L'indagine di Marcelo e dei suoi amici porta alla luce un segreto che sconvolgerà la tenuta. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana capisce che sua madre Dolores ha un legame con la stanza segreta. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Prima di partire per la luna di miele con Manuel, Jana ha affidato ai suoi amici un compito importante: scoprire cosa si cela dietro al passaggio segreto rinvenuto poco . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
