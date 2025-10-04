La principessa Amalia come in una fiaba | quanto costa l'abito di cristalli della futura regina

In occasione di una serata di gala con le famiglie reali d'Europa la principessa dei Pesi Bassi (erede al trono) ha incantato con un look da vera futura regina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Principessa Amalia d’Olanda si è laureata, l’abito senza maniche

La principessa Amalia d’Olanda vittima di deepfake

MAX MARA A WASHINGTON! Tailleur Max Mara per la regina Maxima e per la principessa Catharina Amalia per il loro viaggio a Washington. Entrambe hanno scelto un tailleur Made in italy di @maxmara , la regina verde acqua e la principessa in blu scuro. - facebook.com Vai su Facebook

