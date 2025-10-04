La Primavera sogna in grande Campedelli | E’ la strada giusta
L’aria che si respira è quella di chi ha tutte le intenzioni di non fermarsi a godersi il momento. Dopo sei turni nel campionato di Primavera 1 il Cesena di mister Nicola Campedelli veleggia al quinto posto a quota 11 punti, reduce da due rotondissime vittorie per 3-0 contro Napoli e Torino. Domani ad aspettare il Cavalluccio ci sarà invece la trasferta a Frosinone, che insegue a 8. Campedelli, qual è la ricetta? "La fiducia in questo gruppo, prima di tutto: giocatori di talento e motivati e uno staff tecnico di ottima qualità sono le nostre caratteristiche principali". E’ al timone di una squadra giovanile: ogni anno si deve ricominciare da capo, con una rosa nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: primavera - sogna
Supercoppa Primavera, Inter al test Cagliari: Carbone sogna il trofeo
?Alla scoperta di Simone Lontani, uno dei giovani talenti del Milan Primavera con voglia di riscatto e fame di futuro - X Vai su X
La sua stanza è vuota da due anni. Ma ogni primavera, senza pensarci, compro ancora i suoi fiori preferiti. Viola. Come li voleva lei. Emma amava il viola da quando sapeva parlare. E quando la malattia l’ha portata via, mi ha fatto promettere che avremmo pia - facebook.com Vai su Facebook
La Primavera sogna in grande. Campedelli: "E’ la strada giusta" - Il tecnico si gode l’ottima partenza: "Risultati raggiunti con l’impegno di tutti. Da msn.com
Primavera, si riparte con mister Campedelli : "Primo obiettivo: valorizzare i nostri ragazzi" - Primo passo il ritrovo, ieri, al Manuzzi, dove il gruppo è stato accolto da Massimo Agostini, neo responsabile del settore giovanile, da Davide Succi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it