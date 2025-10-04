La Primavera sogna in grande Campedelli | E’ la strada giusta

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aria che si respira è quella di chi ha tutte le intenzioni di non fermarsi a godersi il momento. Dopo sei turni nel campionato di Primavera 1 il Cesena di mister Nicola Campedelli veleggia al quinto posto a quota 11 punti, reduce da due rotondissime vittorie per 3-0 contro Napoli e Torino. Domani ad aspettare il Cavalluccio ci sarà invece la trasferta a Frosinone, che insegue a 8. Campedelli, qual è la ricetta? "La fiducia in questo gruppo, prima di tutto: giocatori di talento e motivati e uno staff tecnico di ottima qualità sono le nostre caratteristiche principali". E’ al timone di una squadra giovanile: ogni anno si deve ricominciare da capo, con una rosa nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la primavera sogna in grande campedelli e8217 la strada giusta

© Ilrestodelcarlino.it - La Primavera sogna in grande. Campedelli: "E’ la strada giusta"

In questa notizia si parla di: primavera - sogna

Supercoppa Primavera, Inter al test Cagliari: Carbone sogna il trofeo

primavera sogna grande campedelliLa Primavera sogna in grande. Campedelli: "E’ la strada giusta" - Il tecnico si gode l’ottima partenza: "Risultati raggiunti con l’impegno di tutti. Da msn.com

Primavera, si riparte con mister Campedelli : "Primo obiettivo: valorizzare i nostri ragazzi" - Primo passo il ritrovo, ieri, al Manuzzi, dove il gruppo è stato accolto da Massimo Agostini, neo responsabile del settore giovanile, da Davide Succi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Primavera Sogna Grande Campedelli