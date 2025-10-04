La Primavera sogna in grande Campedelli | E’ la strada giusta

L’aria che si respira è quella di chi ha tutte le intenzioni di non fermarsi a godersi il momento. Dopo sei turni nel campionato di Primavera 1 il Cesena di mister Nicola Campedelli veleggia al quinto posto a quota 11 punti, reduce da due rotondissime vittorie per 3-0 contro Napoli e Torino. Domani ad aspettare il Cavalluccio ci sarà invece la trasferta a Frosinone, che insegue a 8. Campedelli, qual è la ricetta? "La fiducia in questo gruppo, prima di tutto: giocatori di talento e motivati e uno staff tecnico di ottima qualità sono le nostre caratteristiche principali". E’ al timone di una squadra giovanile: ogni anno si deve ricominciare da capo, con una rosa nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

