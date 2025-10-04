La prima è di Trapani | 91-87 a Trieste con un grande Allen

La squadra di coach Repesa vince la partita di esordio della Serie A superando Trieste. Decisivo lo statunitense con 21 punti. I giuliani si arrendono dopo una grande rimonta, frenati dalle 17 palle perse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Basket, Trapani batte Trieste e conquista la prima vittoria della nuova stagione di Serie A

