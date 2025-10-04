La premier Meloni alla festa di San Francesco | Una luce squarcia le tenebre della guerra in Palestina massimo impegno per la pace

Assisi, 4 ottobre 2025 – “La luce della pace squarcia le tenebre della guerra in Palestina. Nel solco di San Francesco, nel solco del suo insegnamento, dobbiamo impegnarci per la pace ”. Lo dice la premier Giorgia Meloni nel suo discorso a Assisi nel giorno delle celebrazioni per il Santo Patrono di Assisi e d’Italia. Un discorso ricco di significati e riferimenti, anche e soprattutto riguardanti il tema che squarcia l’opinione pubblica italiana: l’intervento israeliano in Palestina, la guerra, le polemiche e le contrapposizioni alla luce delle vicende riguardanti la Sumud Flotilla. "Oggi il popolo italiano – dice Giorgia Meloni – rivolge lo sguardo al poverello di Assisi, il più italiano dei nostri Santi come lo ha definito un patriota come Vincenzo Gioberti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

