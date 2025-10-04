La Polizia di Stato esegue una misura cautelare nei confronti di un 25enne napoletano per i reati di rapina e lesioni personali aggravate

Rapine e aggressioni nella notte del 12 maggio: arrestato 25enne napoletano su ordinanza del G.I.P. di Napoli. Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 25enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali aggravate. La misura cautelare coercitiva è stata emessa all’esito delle indagini condotte dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei militari della Tenenza CC di Ercolano, in relazione a tre distinti episodi avvenuti nella notte del 12 maggio scorso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it