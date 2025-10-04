La pizza apre la Settimana della Cucina Italiana a Londra
AGI - La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si è aperta a Londra nel modo più gustoso possibile: con una serata dedicata alla pizza. All’Istituto Italiano di Cultura, gremito per l’occasione, il protagonista è stato Michele Pascarella, pizzaiolo originario di Maddaloni ma londinese d’adozione, che ha presentato il suo libro appena uscito, “Napoli on the Road”. Pascarella, premiato nel 2024 come miglior pizzaiolo di Londra e d’Europa, ha cominciato la sua avventura con un “tre ruote” itinerante, portando la pizza napoletana nei mercati della capitale britannica. “È stata un’esperienza fondamentale – ha raccontato rispondendo alle domande di Gail Anderson – perché mi ha permesso di capire i gusti del pubblico locale e di scoprire un’incredibile varietà di ingredienti a chilometro zero”. 🔗 Leggi su Agi.it
