La Pimpa di Altan compie 50 anni e debutta nel musical | Nata per divertire mia figlia

«Tutto è nato con un gioco per mia figlia, Francesca. Era piccolina e per divertirla le facevo dei disegnini con buffi pupazzi. Un giorno è venuta fuori questa cagnolina a pois. Ma non c'era alcuna intenzione di farla diventare altro». E invece fu così che nacque uno dei personaggi più amati e longevi dei fumetti e dell'animazione italiana: la Pimpa, la cagnolina a pallini rossi, con le lunghe.

In questa notizia si parla di: pimpa - altan

