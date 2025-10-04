di Davide Setti La Pieve Nonantola si rinforza fra i pali con Serigne Mbaye, senegalese classe 2004 svincolato dopo la stagione in Serie D col Dolomiti Bellunesi, promosso in C (5 gare). Anticipi. Sono 8 le gare che oggi (ore 15) riguardano le modenesi. In Eccellenza la Cdr Mutina (2 vittorie su 2 in casa) ospita il Fiorenzuola a +2 sugli orange: Paganelli non ha l’infortunato Gualdi, in forse Cremaschi, nei piacentini squalificato Zucchini e ko Caradonna. Il Terre di Castelli cerca ad Arceto punti per risalire: reggiani senza l’ex di turno Poligani, in dubbio Lammane e Fiorentini, negli oronero fuori Zironi, Esposito (stirato) e Tzvetkov. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pieve, Mbaye in porta. Sono otto gli anticipi