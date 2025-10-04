Nei giorni scorsi sono state chiuse le Porte Vinciane ed è stato sperimentato per la prima volta il nuovo assetto del molo di Levante con la paratoia orizzontale, il muretto antiesondazione a protezione della zona e delle attività economiche e le paratie. Grazie all’intervento realizzato non si sono verificate le ingressioni marine che invece in passato erano consuete con le porte chiuse, garantendo così maggiore sicurezza a tutta la zona ed ai due ristoranti presenti in quel tratto, che sono lo Sloppy Joe’s e La Baia. Questa zona da vent’anni finisce sott’acqua in occasione degli eventi estremi e quando il Comune è costretto a chiudere le Porte Vinciane, per impedire al canale di esondare in centro storico, dove ci sono ben 400 fra ristoranti, bar, negozi, uffici e abitazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La paratoia regge l'urto. Allagamenti scongiurati