La pallanuoto ha abolito il pareggio | se finisce X si va ai rigori e chi vince prende 2 punti anziché 3

Addio al pareggio nella pallanuoto. Le regole sono cambiate: Vasca da 25 metri e punteggio modificato. Si vince (3 punti), si perde (0 punti). Si pareggia e si va ai rigori (2 punti a chi vince, 1 a chi perde). La pallanuoto cambia per essere più spettacolare, velocizzare i cambiamenti di fronte e garantire più gol. Quello che non cambia è chi vincerà il campionato: il Recco. Hai voglia a cambiare i regolamenti, ma quelli dipendono dalla federazione mondiale. Gli investimenti saranno sempre gli stessi per uno sport di cui ci si interessa solo alle Olimpiadi ricordando i fratelli Porzio, Rudic ed i tempi che furono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La pallanuoto ha abolito il pareggio: se finisce X, si va ai rigori e chi vince prende 2 punti anziché 3

In questa notizia si parla di: pallanuoto - abolito

La pallanuoto ha abolito il pareggio, il calcio tra i pochi a resistere (e talvolta non gioca i supplementari)

Questionedistile - #Senzacategoria #europei2026parigi Il giuramento dei nuovi nuotatori-poliziotti. E i francesi all’incrocio europeo: Comincia la stagione della pallanuoto italiana. Speriamo, tra regole nuove e abolizione del pari, che lo spettacolo e… https://q - X Vai su X

Pallanuoto Como asd - facebook.com Vai su Facebook

Pallanuoto, via al campionati della svolta: nuove regole e addio ai pareggi, cosa cambia e quali sono le favorite - La pallanuoto italiana si adatta ai cambiamenti a livello internazionale, abolisce i pareggi e introduce le nuove regole: col campo a 25 metri più contatti e gioco più fisico ... Segnala sport.virgilio.it

La pallanuoto abolisce il pareggio: in campionato si andrà ai rigori. Campagna: “Fase epocale” - Novità in A1 maschile e femminile: 2 punti a vittoria, 1 a sconfitta in caso di prolungamento Nella pallanuoto il pareggio non esisterà più. Da msn.com