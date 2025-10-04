la pallanuoto ha abolito il pareggio il calcio tra i pochi a resistere e talvolta non gioca i supplementari

Addio al pareggio nella pallanuoto. Le regole sono cambiate: Vasca da 25 metri e punteggio modificato. Si vince (3 punti), si perde (0 punti). Si pareggia e si va ai rigori (2 punti a chi vince, 1 a chi perde). La pallanuoto cambia per essere più spettacolare, velocizzare i cambiamenti di fronte e garantire più gol. Quello che non cambia è chi vincerà il campionato: il Recco. Hai voglia a cambiare i regolamenti, ma quelli dipendono dalla federazione mondiale. Gli investimenti saranno sempre gli stessi per uno sport di cui ci si interessa solo alle Olimpiadi ricordando i fratelli Porzio, Rudic ed i tempi che furono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

