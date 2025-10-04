La nuova forza | trama cast finale e luoghi delle riprese della serie tv Netflix

La serie televisiva svedese The New Force si distingue come una delle produzioni più interessanti del panorama drammatico contemporaneo, grazie alla sua ambientazione storica e ai temi sociali affrontati con grande intensità. Disponibile in streaming su Netflix dal 3 ottobre 2025, questa produzione offre uno sguardo approfondito sulla lotta delle prime donne nel corpo di polizia negli anni ’50 a Stoccolma, in un’epoca ancora profondamente patriarcale. L’opera si basa su eventi reali e rappresenta la prima serie storica nordica prodotta dalla piattaforma. Attraverso le vicende delle protagoniste, vengono esplorati i temi del sessismo, del coraggio e dell’emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

