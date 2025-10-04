La nuova campagna che unisce Sport Musica e Inclusione

. Sin dalla prima edizione della Ravenna Music Race Beer Edition del 2021, Marco Frattini ha voluto che la musica non fosse semplicemente un sottofondo, ma una vera e propria protagonista dell’evento: «La corsa diventa così una performance collettiva» dichiara «dove il ritmo della musica si sincronizza con quello dei passi, rendendo ogni chilometro un momento carico di adrenalina e positività». In questo contesto, Marco Frattini – atleta, motivatore, audioleso profondo ed ora anche rocker, ha pensato di lanciare brani come i nuovi ‘Mine Old Running Shoes’ e ‘Rock & Roll Run’, che usciranno rispettivamente in autunno 2025 e primavera 2026, pensati appositamente per una playlist ‘a misura di corsa’, creata per accompagnare e motivare i runner lungo il percorso. 🔗 Leggi su Citypescara.com