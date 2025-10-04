La nuova borsa Express di Louis Vuitton

U na itbag dalla doppia vita: borsa da giorno in città, bagaglio a mano durante le trasferte. La nuova borsa “ Express ” di Louis Vuitton permette, infatti, indimenticabili ed elegantissimi viaggi di stile. Louis Vuitton Primavera-Estate 2026: quando l’eleganza si fa intima e sfila al Louvre X La partenza è un’icona del passato, la destinazione, variabile. Per dimensione, colore e mood. Non resta che partire all’avventura con al braccio un nuovo compagno, perfetto per affrontare qualsiasi meta si presenti all’orizzonte. Leggi anche › Colte in castagna. Il tailleur marrone è la nuova mania power suit dell’autunno 2025 (e si porta così) Identikit della borsa Express firmata Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La nuova borsa Express di Louis Vuitton

