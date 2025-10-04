La nuova arcivescova di Canterbury | Sto ancora cercando di abituarmi all' idea

Sarah Mullally, vescova di Londra, è stata nominata arcivescova di Canterbury. È la prima volta che una donna viene scelta come guida spirituale della Chiesa d’Inghilterra. “Una parte di me sta ancora cercando di abituarsi all’idea e riconosco che comporta una certa responsabilità. Ho già sperimentato qualcosa del genere”, ha detto Mullally. “Quando vado nelle scuole le studentesse spesso si siedono dritte e non è perché vogliono diventare vescovo di Londra. Ma è perché vedono qualcuno e pensano che in realtà potrebbe essere del tutto possibile per loro fare qualcosa per realizzare i propri sogni “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

