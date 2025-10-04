La nave Bruno Gregoretti della guardia costiera fa scalo al porto di Ortona

Chietitoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fatto scalo giovedì 2 ottobre al porto di Ortona la nave Bruno Gregoretti (CP 920), prestigiosa unità multiruolo della guardia costiera italiana, attualmente in transito in Abruzzo prima di raggiungere Trieste, dove domenica 12 ottobre prenderà parte alla Barcolana, la storica regata velica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nave - bruno

Pozzuoli, la difesa del mare s'impara a scuola e si mette in pratica a tavola - La Nave CP 920 “Bruno Gregoretti” un'unità d'altura della Guardia Costiera, simbolo della tutela del mare, è giunta questa mattina al Molo Caligoliano di Pozzuoli con il comandante da Alessandro ... Secondo ilmattino.it

Nave cargo fermata in porto dalla Guardia costiera di Genova - Un altra nave cargo è stata fermata e sanzionata dal Nucleo ispettivo Port State Control della Guardia costiera di Genova per gravi violazioni della normativa europea sul riciclaggio delle navi. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Bruno Gregoretti Guardia