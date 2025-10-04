La nave Bruno Gregoretti della guardia costiera fa scalo al porto di Ortona
Ha fatto scalo giovedì 2 ottobre al porto di Ortona la nave Bruno Gregoretti (CP 920), prestigiosa unità multiruolo della guardia costiera italiana, attualmente in transito in Abruzzo prima di raggiungere Trieste, dove domenica 12 ottobre prenderà parte alla Barcolana, la storica regata velica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: nave - bruno
Intervenendo a Porta a Porta di Bruno Vespa, il ministro degli esteri Tajani risponde alla domanda se sia legittimo un blocco navale in acque internazionali, come quello attuato da Israele alle navi della Global Sumud Flotilla davanti a Gaza. "Secondo me il blo - facebook.com Vai su Facebook
Che deve fare Nave Alpino, cercare di forzare il blocco e farsi affondare? La guerra è a due passi seguendo e supportando l'Ucraina... Le navi militari degli altri paesi entreranno o lasceranno anche loro prima di far succedere un finimondo? - X Vai su X
Pozzuoli, la difesa del mare s'impara a scuola e si mette in pratica a tavola - La Nave CP 920 “Bruno Gregoretti” un'unità d'altura della Guardia Costiera, simbolo della tutela del mare, è giunta questa mattina al Molo Caligoliano di Pozzuoli con il comandante da Alessandro ... Secondo ilmattino.it
Nave cargo fermata in porto dalla Guardia costiera di Genova - Un altra nave cargo è stata fermata e sanzionata dal Nucleo ispettivo Port State Control della Guardia costiera di Genova per gravi violazioni della normativa europea sul riciclaggio delle navi. Secondo ansa.it