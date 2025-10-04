La montagna La Talpa la crisi i figli mai arrivati | la storia d' amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa
La notizia della fine della relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha lasciato l'amaro in bocca ai fan della coppia. L'annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma non cancella la lunga storia d'amore - iniziata nel 2007 - che li ha visti protagonisti per quasi due decenni e che i più romantici speravano potesse concludersi con le nozze e un figlio. Il colpo di fulmine. Inverno 2006. Pamela Camassa è reduce dalla partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata terza, e prende parte a Ballando con le stelle al fianco di Angelo Madonia. Filippo Bisciglia è un nuovo volto della tv grazie al secondo posto ottenuto al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: montagna - talpa
INSIDER C’è una talpa nell’Italvolley femminile! La nostra Sarah Luisa Fahr ci racconta tutti i segreti della Nazionale! Volete scoprirli con noi? #ItaliaTeam Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
La montagna, La Talpa, la crisi, i figli mai arrivati: la storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa - La scintilla era scoccata in montagna quando Bisciglia era ancora legato all'ex compagna ... Segnala ilgiornale.it