La notizia della fine della relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha lasciato l'amaro in bocca ai fan della coppia. L'annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma non cancella la lunga storia d'amore - iniziata nel 2007 - che li ha visti protagonisti per quasi due decenni e che i più romantici speravano potesse concludersi con le nozze e un figlio. Il colpo di fulmine. Inverno 2006. Pamela Camassa è reduce dalla partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata terza, e prende parte a Ballando con le stelle al fianco di Angelo Madonia. Filippo Bisciglia è un nuovo volto della tv grazie al secondo posto ottenuto al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La montagna, La Talpa, la crisi, i figli mai arrivati: la storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa