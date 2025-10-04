A d Ascoli Piceno, tre giorni ricchi di appuntamenti sul mondo del fumetto con tanti ospiti, concerti e mostre per il Linus-Festival del fumetto, che festeggia anche i 60 anni della rivista. Dal 10 al 12 ottobre 2025 ( linusfestival.it ). A Montepulciano “Maestri Fuori Classe”, VIII festival sull’apprendimento continuo X Leggi anche › “Pianeta Terra Festival” a Lucca e gli altri eventi da non perdere Bianco, rosso o rosé? Degustazioni, talk e una mostra alla Milano Wine Week, fino al 12 ottobre. Fragile, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili è un laboratorio diffuso di idee per ragionare sui legami tra cultura, ecologia, economia e società. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La "Milano Wine Week", il "Festival della Fotografia Etica" a Lodi, "Fragile, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili" a Parma e "Festival d’Autunno" a Lugano. E poi le iniziative di #domenicalmuseo!!