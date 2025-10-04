la mens sana riposa e pensa a borgomanero i biancoverdi perin e cerchiaro pensano positivo

La Note di Siena Mens Sana Basketball osserverà il turno di riposo domani, quando le altre formazioni saranno impegnate nella seconda giornata di B Interregionale. È una sosta immediata ma sicuramente utile per i biancoverdi per continuare ad allenarsi intensamente in vista della trasferta di domenica 12 ottobre a Borgomanero, in provincia di Novara. Per la lunga trasferta piemontese il tecnico biancoverde Vecchi dovrebbe tornare ad avere a disposizione il play Perin (foto a sinistra), che ha saltato l’esordio per un problema muscolare rimediato nell’ultima amichevole della pre season contro San Miniato ma che sembra sulla via del recupero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

