Bella Thorne ha guadagnato un milione di dollari in ventiquattrore su OnlyFans. Un record clamoroso, per lungo tempo imbattuto, che dice molto del successo clamoroso della piattaforma di contenuti a pagamento che oggi conta più di quattrocento milioni di creator e 300milioni di fan disposti a spendere parecchi soldi per accedere a contenuti esclusivi ed espliciti. Una vera e propria “fabbrica del sesso virtuale” raccontata in una lunga inchiesta di 7 del Corriere della Sera, che parte proprio dagli incassi shock di Belle Thorne, l’attrice consacrata da Disney Channel e famosa in Italia per essere stata la fidanzata di Benji Mascolo del duo musicale Benji e Fede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La media di guadagno è 199 dollari al mese, ed è una macchia che poi vi resterà a vita": le parole di Max Felicitas su Onlyfans (dove non esiste solo il caso Lil Tay, che in tre ore di dollari ne ha guadagnati un milione)