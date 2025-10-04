La media di guadagno è 199 dollari al mese ed è una macchia che poi vi resterà a vita | le parole di Max Felicitas su Onlyfans dove non esiste solo il caso Lil Tay che in tre ore di dollari ne ha guadagnati un milione
Bella Thorne ha guadagnato un milione di dollari in ventiquattrore su OnlyFans. Un record clamoroso, per lungo tempo imbattuto, che dice molto del successo clamoroso della piattaforma di contenuti a pagamento che oggi conta più di quattrocento milioni di creator e 300milioni di fan disposti a spendere parecchi soldi per accedere a contenuti esclusivi ed espliciti. Una vera e propria “fabbrica del sesso virtuale” raccontata in una lunga inchiesta di 7 del Corriere della Sera, che parte proprio dagli incassi shock di Belle Thorne, l’attrice consacrata da Disney Channel e famosa in Italia per essere stata la fidanzata di Benji Mascolo del duo musicale Benji e Fede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
