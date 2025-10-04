La marea non si ferma a Torino continua la mobilitazione a sostegno di Gaza | Ci vediamo in piazza il 7 ottobre

Torinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'indomani dell'imponente mobilitazione che ha portato in piazza e per le strade di Torino, venerdì 3 ottobre, oltre 60mila persone, è attesa per il più grande corteo che si terrà oggi, sabato 4 ottobre, a Roma. Una mobilitazione nazionale a sostegno del popolo palestinese, degli attivisti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

