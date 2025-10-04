La marea non si ferma a Torino continua la mobilitazione a sostegno di Gaza | Ci vediamo in piazza il 7 ottobre
All'indomani dell'imponente mobilitazione che ha portato in piazza e per le strade di Torino, venerdì 3 ottobre, oltre 60mila persone, è attesa per il più grande corteo che si terrà oggi, sabato 4 ottobre, a Roma. Una mobilitazione nazionale a sostegno del popolo palestinese, degli attivisti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: marea - ferma
Una marea umana ha invaso Bologna questa mattina: il corteo della Cgil, preannunciato. E poi quelli di Usb, dei collettivi e degli studenti medi, delle associazioni e delle realtà sociali e politiche cittadine. Anche oggi 3 ottobre la città si ferma, per il secondo sci - facebook.com Vai su Facebook
Trieste, non si ferma la marea: record abbattuto, superata quota 4545! - X Vai su X
Stop al treno Torino-Caselle sino al 6 settembre - E' quella che attende migliaia di viaggiatori in Piemonte a causa di lavori su tre linee ferroviarie. Scrive rainews.it
Una marea rossa di Babbi Natale invade Torino per i bimbi del Regina Margherita - Una marea rossa invade il piazzale dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Riporta rainews.it