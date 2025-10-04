La Marcia della Pace in Casentino Un percorso di speranza e unità
di Sonia Fardelli La vallata si mobilita per il passaggio della marcia della Pace Barbiana-Perugia-Assisi che attraversa 18 comuni tra Toscana e Umbria per un totale di 228 chilometri suddivisi in 13 tappe. Pratovecchio Stia e Bibbiena saranno la terza e quarta tappa. Ieri i camminatori della pace sono arrivati prima a Mulin di Bucchio e poi sono stati accolti a Palagio Fiorentino di Stia dall’amministrazione comunale e dai rappresentanti di "Camminiamo per la Pace". La giornata si è chiusa con una cena solidale presso il Kauzen Stadium di Pratovecchio. Oggi, dopo il pranzo a Ponte a Poppi, i camminatori saranno accolti nella Sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini con l’esibizione di canti medievali da parte del gruppo I Cantori del Tarlati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: marcia - pace
In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”
Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto
Festeggiamenti San Giorgio Martire, apertura con la marcia per la pace
Alla Consuma per la Marcia della Pace da Barbiana ?Comune Di Pelago la campagna R1PUD1A di EMERGENCY grazie alle parole della nostra volontaria Daniela. - facebook.com Vai su Facebook
#Pace, partita dal Mugello la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi, per la Cgil Toscana c’è Lorenzo Pancini https://cgiltoscana.it/2025/09/30/partita-dal-mugello-la-marcia-barbiana-perugia-assisi-per-la-cgil-toscana-ce-lorenzo-pancini/… - X Vai su X
Marcia Barbiana-Perugia-Assisi fa tappa in Casentino a Pratovecchio Stia il 3 ea Bibbiena il 4 ottobre - Assisi organizzata dal comitato omonimo nato a Vicchio e che dal 30 settembre al 12 ottobre, attr ... Secondo lanazione.it
La CISL Scuola sarà presente alla Marcia Perugia Assisi del 12 ottobre, un appuntamento dedicato alla pace e alla fraternità - Un’adesione che si inserisce all’interno di un percorso preciso: prendere posizione contro i conflitti armati in co ... Secondo orizzontescuola.it