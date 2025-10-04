La Marcia della Pace in Casentino Un percorso di speranza e unità

di Sonia Fardelli La vallata si mobilita per il passaggio della marcia della Pace Barbiana-Perugia-Assisi che attraversa 18 comuni tra Toscana e Umbria per un totale di 228 chilometri suddivisi in 13 tappe. Pratovecchio Stia e Bibbiena saranno la terza e quarta tappa. Ieri i camminatori della pace sono arrivati prima a Mulin di Bucchio e poi sono stati accolti a Palagio Fiorentino di Stia dall’amministrazione comunale e dai rappresentanti di "Camminiamo per la Pace". La giornata si è chiusa con una cena solidale presso il Kauzen Stadium di Pratovecchio. Oggi, dopo il pranzo a Ponte a Poppi, i camminatori saranno accolti nella Sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini con l’esibizione di canti medievali da parte del gruppo I Cantori del Tarlati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

