La Manovra prende corpo | tasse più leggere spesa più mirata

Il governo Meloni prepara una manovra finanziaria “leggera” ma articolata, con un pacchetto iniziale da 16 miliardi di euro — di cui 6,5 miliardi coperti da nuove entrate e 9,5 da tagli alla spesa — più un disavanzo aggiuntivo di 2,3 miliardi, destinato a crescere nelle prossime settimane. Presentato venerdì 3 ottobre alla Camera, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) traccia la rotta della prossima Legge di Bilancio, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il deficit al 3% del Pil entro il 2025 e uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione Ue. Il quadro economico resta fragile: l’Istat conferma una crescita del Pil ferma allo 0,5% per il prossimo anno, ma lancia un nuovo allarme sul calo del potere d’acquisto delle famiglie, già provate dall’inflazione persistente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La Manovra prende corpo: tasse più leggere, spesa più mirata

