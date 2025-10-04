Diverse segnalazioni, poche certezze, tantissimi dubbi. Tra qualche giorno (il 13 ottobre) sarà passato un anno esatto dalla scomparsa di Riccardo Branchini, il giovane oggi 20enne sparito ad Acqualagna, nelle Marche. La sua auto fu poi ritrovata vicino alla diga del Furlo, nel comune di Fermignano, e all’interno dell’abitacolo sono stati trovati documenti e cellulare, ma del giovane non si è più saputo nulla. La famiglia non si è mai fermata, continuando a cercarlo e ascoltare tutte le segnalazioni arrivate come conferma Federica Pambianchi, mamma di Branchini, nel corso di un’intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La mamma di Riccardo Branchini: “Uno mi ha detto di averlo gettato nel lago, un altro che è in Olanda”