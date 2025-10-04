Mescolate terra e aria buona, piantateci una quercia, nascerà il tartufo. Giorgio Remedia è il re dei cavatori, per lui il tartufo non ha segreti. Con cane e ruscella ha battuto tutta Italia e vari Paesi d’Europa nella sua strepitosa carriera di cercatore. Giorgio, innanzitutto, che annata sarà? "Una buona annata, abbiamo avuto un’ estate mediamente piovosa, anche se resta l’incognita di un giugno troppo caldo. Ma un po’ tutti i tartufai che sono usciti in questi primi giorni hanno trovato molti più tartufi degli anni passati, anche se ancora non perfetti: si tratta dei cosiddetti fioroni, che nascono per primi e non sono molto profumati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lunga caccia del re dei tartufai: io e i miei cani, una vita nei boschi