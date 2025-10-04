La lotta contro i tumori Mattarella al Cnao | Tanti talenti differenti Insieme offrite speranza

"In un momento difficile come quello che stiamo vivendo tra guerre, violenze, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, da quello che fa il Cnao, giorno per giorno, senza interruzione, arriva un messaggio su quel che l’umanità richiede: di andare incontro alle esigenze vere degli uomini di questo mondo. È un messaggio non alternativo ma autorevolmente superiore a quello delle violenze e dei contrasti che in questo momento incomprensibilmente attanagliano il mondo". Rompendo il cerimoniale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è alzato e ha pronunciato un breve discorso. Lo ha fatto durante la visita che ha compiuto ieri al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lotta contro i tumori. Mattarella al Cnao: "Tanti talenti differenti. Insieme offrite speranza"

In questa notizia si parla di: lotta - tumori

Internazionale Irst. Lotta ai tumori, un piano di studio con cinque Paesi

Visite gratis negli ospedali di Bologna: lotta ai tumori della testa e del collo

Helen Mirren nel cantiere del centro per la lotta ai tumori: “Struttura straordinaria”

OTTOBRE IN ROSA Con l'arrivo di ottobre torna la CAMPAGNA DEL NASTRO ROSA. Il Comune di Riese Pio X in collaborazione con LILT Treviso ODV , Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, promuove un'iniziativa di fondamentale importanza per sen - facebook.com Vai su Facebook

Usa: Ai usata nella lotta contro i tumori pediatrici - X Vai su X

La lotta contro i tumori. Mattarella al Cnao: "Tanti talenti differenti. Insieme offrite speranza" - Pavia, il Centro nazionale di adroterapia oncologica raccoglie elogi. Riporta msn.com

Mattarella in visita al Cnao: «Questo è un luogo di speranza» - Pavia «Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza» ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del personale medico e dei pazienti ad ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it